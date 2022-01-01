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Декабрь 2021 года стал самым холодным за последние девять лет

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Минувший декабрь в Петербурге признан самым холодным за последние 9 лет. И это еще не все! Он также попал в пятерку самых морозных в XXI веке. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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Как рассказал синоптик, средняя температура воздуха декабря оказалась на 5 градусов ниже климатической нормы — -7,5 градусов. Самые сильные холода были 26 декабря — столбики термометров опустились до -23,1 градусов. При этом в этот же день  среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 14 градусов. А 16 декабря стал самым теплым днем в ушедшем месяце — тогда воздух прогрелся до +3,1.


По количеству осадков декабрь 2021 года выполнил свою норму — всего выпало 52 мм осадков. Однако «по высоте сформировавшегося снежного покрова, максимум которого 6-7 декабря составлял 30 см, последний месяц 2021 года стал самым снежным за последние 11 лет, и занял четвертое место в этом списке с начала столетия», добавил Леус.

Январь только начался, однако уже обновил рекорд зимы 2021 года по высоте снежного покрова. Утром 1 января на метеостанции в Петербурге снежный покров составил 32 см.

Напомним, в Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы будут достигать 15 м/с.

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