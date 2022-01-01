В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Согласно данным Росгидрометцентра, сегодня с 17:00 до 23:00 усилится ветер. Его порывы будут достигать 15 м/с. Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность. Также в городском комитете по благоустройству сообщили, что за сутки высота выпавшего снега составила почти 8 см. Так, 960 дворников и более 800 единиц спецтехники убирали улицы. К утру с улиц города было вывезено 180 кубометров мусора.