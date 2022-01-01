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В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

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В эту субботу, 1 января, в Петербурге объявили желтый уровень опасности. Это связано с тем, что вечером в городе ожидается сильный ветер, пишет пресс-служба администрации губернатора.

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Согласно данным Росгидрометцентра, сегодня с 17:00 до 23:00 усилится ветер. Его порывы будут достигать 15 м/с. Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность. Также в городском комитете по благоустройству сообщили, что за сутки высота выпавшего снега составила почти 8 см. Так, 960 дворников и более 800 единиц спецтехники убирали улицы. К утру с улиц города было вывезено 180 кубометров мусора.

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