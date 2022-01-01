Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о примирении Крошика и Шлиссика перед Новым годом

По словам сотрудников Фонда, барьер между бассейнами нерп засыпало снегом и Шлиссик тут же перелез к Крошику через ограду. Они устроили разборку ночью, когда людей не было, однако никто не пострадал. «К утру нерпулины оказались добрыми друзьями и теперь будут жить в одном бассейне. Это радостное для всех нас событие, так как жить и играть вместе нашим любимцам конечно же намного интереснее. Думаем, что это самое отличное поздравление с Новым годом от Крошика и Шлиссика для всех нас!», — говорится в посте.