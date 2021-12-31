Жириновский поздравил четырехлетнюю девочку с Новым годом — и предсказал ее арест в будущем и брак с депутатом Власовым

«Елка желаний» — акция, который проходит вот уже несколько лет в Госдуме. Депутаты исполняют желания детей, стариков и инвалидов под Новый год. В этом году выделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он не только подарил девочке по имени Даша игрушечную собаку, но и очень своеобразно ее поздравил. По мнению депутата, в ее возрасте слишком рано мечтать об интерактивных игрушках. «У меня такой собачки не было — даже плюшевой. У меня ничего не было», — добавил он.

К подарку также прилагался сладкий подарок в фирменном мешке от ЛДПР. Жириновский рассказал, как его можно небанально использовать. «Подрастешь большая — наденешь красную шапочку, пойдешь в лес. Найдешь бабушку свою, которую родители бросили. Она теперь живет в лесу одна, в избушке на курьих ножках. И гостинец от нас принесешь», — предложил он.

После этого, по мнению депутата, девочка придет домой и скажет родителям: «Родители, чего вы такие подлые? Почему бабушка одна в лесу живет, плачет? Я ухожу от вас». Затем девочка вступит в детскую организацию ЛДПР и выйдет в одиночный пикет с плакатом «Спасите мою бабушку». Ее должны арестовать за участие в несогласованной акции. Завершится эта история женитьбой на депутате и своем заместителе Василии Власове, который дождется ее совершеннолетия. По версии лидера ЛДПР, это будет «самым большим подарком» для девочки и «самой большой трагедией» в личной жизни Власова. При этом игрушечная собака все это время кивала, будто бы соглашаясь с депутатом.