В Петербурге заработает 40 пунктов по приему праздничных елок после новогодних каникул

Раньше всех елки начнут принимать у торговых центров «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко»: с 8 по 31 января включительно с 10:00 до 20:00. С 15 по 17 января с 10:00 до 20:00 праздничные деревья можно привезти в пункт у ТЦ «Охта Молл», а 15 и 16 января — к пункту у «Жемчужной Плазы».

У пяти магазинов «Леруа Мерлен» 16 января с 13:00 до 15:00 будут принимать елки. Точки приема расположены: на улице Партизана Германа, 2, на Парашютной, 60, литера В, на проспекте Культуры, 47, на Руставели, 59.

«Помимо этого ряд добровольческих точек появятся в Адмиралтейском, Красносельском, Курортном и Приморском районах, а также в Мурино. Традиционно точки по сбору елок организует администрация Калининского района. В целом у нас должно быть около 40 точек по всему городу», — пояснил Петр Левин.

Все деревья отправят на переработку. Из нее сделают щепу, которая пойдет в приюты и центры для животных. «Мы сотрудничаем с конными клубами «Кентаврик», «Гатчинский», «Александрова дача», «Герои», а также с Конно-сказочным хутором, центром «Велес» и другими организациями», — рассказал Левин.

Также организаторы просят, чтобы деревья, которые отдают на переработку, были без мишуры и других украшений. Они могут навредить животным.