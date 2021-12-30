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В Петербурге перед Новым годом нашли около 50 тонн мандаринов, зараженных живыми личинками

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В Петербурге нашли крупную партию клементинов из Марокко, в которых нашли вредителей. Всего не прошло контроль от Россельхознадзора 48 тонн цитрусовых, сообщили в пресс-службе ведомства.

Shutterstock.com

Во время проверки в морском порту Петербурга инспекторы нашли в мандаринах живые личинки средиземноморских плодовых мух. В лаборатории подтвердили подозрения сотрудников ведомства.

Фрукты предназначались для оптовиков из Петербурга и Краснодарского края. Россельхознадзор запретил выпускать партию мандаринов на территорию России. Зараженные плоды обеззаразят методом фумигации.

Напомним, «новогодний набор» из искусственной ели и украшений для нее, бутылки шампанского и мандарин подорожал в 2021 году на 19%. Рассказываем, за какой именно товар россиянам придется отдать больше всего денег.

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