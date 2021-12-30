В Петербурге подготовили около 30 площадок для безопасного запуска фейерверков. Вот список

В ведомстве напоминают, что фейерверки нужно хранить в сухом месте, не повреждая упаковку. Выберите площадку и убедитесь, чтобы размер площадки соответствовал максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке фейерверка.

Наблюдателей просят находиться в 30-50 метрах от места запуска петард, и обязательно не против ветра. Запускайте фейерверки только в трезвом состоянии. Фитиль поджигайте с расстояния вытянутой руки. После того, как все снаряды из салюта вылетели, подождите 10 минут, прежде чем подходить к месту запуска.

Также возле пиротехники нельзя курить, бросать ее в огонь, держать в руках в момент запуска, и не поджигать повторно, если фитиль затух.