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В Петербурге подготовили около 30 площадок для безопасного запуска фейерверков. Вот список

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В Петербурге МЧС подготовило площадки для безопасного запуска фейерверков и салютов. Точки есть почти в каждом районе города. Приводим список, а еще напоминаем про правила безопасности.

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В ведомстве напоминают, что фейерверки нужно хранить в сухом месте, не повреждая упаковку. Выберите площадку и убедитесь, чтобы размер площадки соответствовал максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке фейерверка.

Наблюдателей просят находиться в 30-50 метрах от места запуска петард, и обязательно не против ветра. Запускайте фейерверки только в трезвом состоянии. Фитиль поджигайте с расстояния вытянутой руки. После того, как все снаряды из салюта вылетели, подождите 10 минут, прежде чем подходить к месту запуска.

Также возле пиротехники нельзя курить, бросать ее в огонь, держать в руках в момент запуска, и не поджигать повторно, если фитиль затух.

Список адресов:

  1. Свободная территория между домами № 14 и № 20 по Искровскому пр. (парк Строителей)
  2. На свободной территории аллеи у дома № 9 по ул. Прибрежной
  3. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), Крестовский пр., д. 23
  4. Парковка парка «Дубки», г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 42
  5. Площадь Свободы, г. Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1
  6. Банковская площадь, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 20, лит А
  7. Пляж «Детский», п. Ушково, Приморское ш., д. 628
  8. Сад на Неве, Смольная набережная, д.12
  9. Берег парка культуры и отдыха г. Колпино на острове Чухонка
  10. г. Пушкин, сквер напротив здания по адресу: ул. Магазейная, д. 42
  11. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК, г. Кронштадт, ул. Литке, д. 10
  12. Свободная территория, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя Дорога на перекрестке ул. Нижняя Дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея п. Стрельна
  13. Сквер, ограниченный улицами Разводной, Озерковой, Сампсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковой, г. Петергоф
  14. Свободная территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова, г. Петергоф
  15. Участок восточнее Ропшинского ш. в сторону КАД, г. Петергоф
  16. Свободная территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта, г. Ломоносов
  17. Парк «Озеро Долгое», вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва
  18. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса в 70 м и от Петергофского шоссе и 160 м от ул. Доблести
  19. Парк 300-летия образования Красного Села, ул. Освобождения, напротив д. 25
  20. Пионерский парк
  21. Муринский парк
  22. Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская»
  23. Парк «Декабристов»
  24. Парк Авиаторов, Новоизмайловский проспект, дом 11
  25. Пулковский парк (парк Городов-Героев), Московское ш., д.1
  26. Сквер между ул. Бухарестской и Загребским бульваром
  27. Парк Интернационалистов
  28. Парк Героев-Пожарных

Напомним, в Петербурге отменили общегородской салют на Новый год. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

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