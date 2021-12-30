В Петербурге подготовили около 30 площадок для безопасного запуска фейерверков. Вот список

В Петербурге МЧС подготовило площадки для безопасного запуска фейерверков и салютов. Точки есть почти в каждом районе города. Приводим список, а еще напоминаем про правила безопасности.
В ведомстве напоминают, что фейерверки нужно хранить в сухом месте, не повреждая упаковку. Выберите площадку и убедитесь, чтобы размер площадки соответствовал максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке фейерверка.
Наблюдателей просят находиться в 30-50 метрах от места запуска петард, и обязательно не против ветра. Запускайте фейерверки только в трезвом состоянии. Фитиль поджигайте с расстояния вытянутой руки. После того, как все снаряды из салюта вылетели, подождите 10 минут, прежде чем подходить к месту запуска.
Также возле пиротехники нельзя курить, бросать ее в огонь, держать в руках в момент запуска, и не поджигать повторно, если фитиль затух.
Список адресов:
- Свободная территория между домами № 14 и № 20 по Искровскому пр. (парк Строителей)
- На свободной территории аллеи у дома № 9 по ул. Прибрежной
- Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), Крестовский пр., д. 23
- Парковка парка «Дубки», г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 42
- Площадь Свободы, г. Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1
- Банковская площадь, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 20, лит А
- Пляж «Детский», п. Ушково, Приморское ш., д. 628
- Сад на Неве, Смольная набережная, д.12
- Берег парка культуры и отдыха г. Колпино на острове Чухонка
- г. Пушкин, сквер напротив здания по адресу: ул. Магазейная, д. 42
- Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК, г. Кронштадт, ул. Литке, д. 10
- Свободная территория, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя Дорога на перекрестке ул. Нижняя Дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея п. Стрельна
- Сквер, ограниченный улицами Разводной, Озерковой, Сампсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковой, г. Петергоф
- Свободная территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова, г. Петергоф
- Участок восточнее Ропшинского ш. в сторону КАД, г. Петергоф
- Свободная территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта, г. Ломоносов
- Парк «Озеро Долгое», вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва
- Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса в 70 м и от Петергофского шоссе и 160 м от ул. Доблести
- Парк 300-летия образования Красного Села, ул. Освобождения, напротив д. 25
- Пионерский парк
- Муринский парк
- Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская»
- Парк «Декабристов»
- Парк Авиаторов, Новоизмайловский проспект, дом 11
- Пулковский парк (парк Городов-Героев), Московское ш., д.1
- Сквер между ул. Бухарестской и Загребским бульваром
- Парк Интернационалистов
- Парк Героев-Пожарных
Напомним, в Петербурге отменили общегородской салют на Новый год. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.
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