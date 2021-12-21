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Исследование: большинство петербуржцев негативно относятся к QR-кодам

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Около 44% работающих петербуржцев негативно относятся к идее введения QR-кодов. В целом по СЗФО эта цифра выше — 54%.

Shutterstock.com

Полностью поддерживают инициативу по введению QR-кодов 14% респондентов, скорее положительно настроены 22%. Об этом стало известно из опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

«Так или иначе положительно к QR-кодам относятся до 36% жителей Петербурга, что в целом выше среднероссийских значений (до 33%)», — сказано в опросе.

Больше всего поддерживают QR-коды среди старшего поколения от 55 лет (28%), меньше среди молодых сотрудников до 24 лет — 11%. Выяснилось, что мужчины реже поддерживают QR-коды по сравнению с женщинами — 35% против 32%.

Напомним, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новую редакцию постановления «антиковидного» постановления. Все изменения в документе связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.

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