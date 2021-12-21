Общепит до 02:00 и родители на утренниках: в Ленобласти приняли новогодние ограничения по коронавирусу

Новое постановление регулирует проведение новогодних праздников в детских садах и школах Ленобласти. В частности, родители или другие законные представители смогут присутствовать на них при наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, факт заболевания в течение последних шести месяцев или наличия отрицательного результата ПЦР-теста давностью 48 часов.

Заведения общепита с паспортом коллективного иммунитета смогут работать в новогоднюю и рождественскую ночи, с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января, до 02:00. Необходимое условие — у посетителей должен быть документ о полном курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесенном в последние полгода заболевании, также отметить праздник в ресторане смогут посетители с отрицательным ПЦР-тестом, проведенном не менее, чем за двое суток до мероприятия.

Кроме того, постановление устанавливает порядок работы оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года. Они смогут работать при наличии решения областного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности и чек-листа.

Работа лагерей разрешается только при условии одномоментного заезда персонала не позднее 30 декабря 2021 года, проживания на территории организации с момента заезда до окончания смены и наличия у сотрудников старше 18 лет, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов, медицинских документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 в течение 1 года, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев до заезда, а также отрицательного ПЦР-теста давностью не больше 48 часов.

Детям необходимо иметь справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и месту обучения. При этом выход детей и персонала за пределы лагеря на период смены невозможен. Медикам региона предоставляется компенсация 100% стоимости путевки в лагерь.