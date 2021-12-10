В Петербурге создали специальное управление для контроля неправильных парковок во дворах

Организацию зарегистрировали на Вознесенском проспекте, 18. Директором управления назначили экс-главу Центра управления парковками Сергея Куканова. О том, что новое подразделение очень ждали в городе, рассказывал еще в сентябре экс-руководитель ГАТИ, нынешний председатель жилищного комитета Олег Зотов.

«Скоро мы наконец-то сможем в полную силу запустить работу по контролю за парковкой машин во дворах. Для этого мы создаем учреждение — Управление по мониторингу. Когда учреждение заработает, мы сможем закупить необходимое количество машин с программно-аппаратными комплексами автоматической фиксации нарушений, а также нанять специалистов», — заявил Зотов.

Напомним, в Петербурге с 19 октября установят на автобусах и троллейбусах системы фото- и видеофиксации. Эти камеры будут находить нарушителей на выделенной полосе для общественного транспорта