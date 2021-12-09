18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Станция «Кировский завод» изменит режим работы до марта следующего года

На станции метро «Кировский завод» в Петербурге ограничат вход в вестибюль в вечернее время. В метрополитене предупредили, что будут ремонтировать эскалатор.

romashkinnn / Shutterstock.com

Ограничения начнутся с 13 декабря и завершатся 2 марта 2022 года. По рабочим дням с 17:00 до 18:40 вход в вестибюль ограничат. В метрополитене отметили, что указанный интервал может быть скорректирован с учетом фактического пассажиропотока.

Пассажиров просят учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

Напомним, вестибюль станции метро «Маяковская» в Петербурге планируют открыть для пассажиров 10 декабря. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: