Станция «Кировский завод» изменит режим работы до марта следующего года

Ограничения начнутся с 13 декабря и завершатся 2 марта 2022 года. По рабочим дням с 17:00 до 18:40 вход в вестибюль ограничат. В метрополитене отметили, что указанный интервал может быть скорректирован с учетом фактического пассажиропотока.

Пассажиров просят учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

Напомним, вестибюль станции метро «Маяковская» в Петербурге планируют открыть для пассажиров 10 декабря.