Парку Монрепо и петербургскому Семимостью выдали логотип National Geographic и внесли в топ-20 красивейших мест России

«В честь 20-летия вещания телеканала в России на территории музея-заповедника ненадолго появился логотип издания. Мы гордимся редкой природой, атмосферой, историей — культурным наследием, воплощенным в Монрепо», — говорится на странице парка.

Таким образом телеканал хочет вдохновить людей на путешествия по России, а еще «совершать открытия и ценить красоту, которая нас окружает». Помимо Монрепо логотип установили на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге.

Желтую раму можно найти в мраморном каньоне Рускеала в Карелии, на горе Бермамыт с видом на Эльбрус, в Териберке на Кольском полуострове, около Останкинской телебашни и в других местах, пишет TJ.

Напомним, сотрудники выборгского музея-заповедника «Парк Монрепо» рассказали о необычном подарке. Жительница Выборга передала им две изразцовые печи финского гончарного завода «Або» начала ХХ века.