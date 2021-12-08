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Парку Монрепо и петербургскому Семимостью выдали логотип National Geographic и внесли в топ-20 красивейших мест России

Музей-заповедник «Парк Монрепо» и петербургское Семимостье внесли в топ-20 красивейших мест России по версии National Geographic. В этих местах установили большие желтые рамки, которые изображают логотип канала.

«В честь 20-летия вещания телеканала в России на территории музея-заповедника ненадолго появился логотип издания. Мы гордимся редкой природой, атмосферой, историей — культурным наследием, воплощенным в Монрепо», — говорится на странице парка.

Таким образом телеканал хочет вдохновить людей на путешествия по России, а еще «совершать открытия и ценить красоту, которая нас окружает». Помимо Монрепо логотип установили на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге.

Желтую раму можно найти в мраморном каньоне Рускеала в Карелии, на горе Бермамыт с видом на Эльбрус, в Териберке на Кольском полуострове, около Останкинской телебашни и в других местах, пишет TJ.

Напомним, сотрудники выборгского музея-заповедника «Парк Монрепо» рассказали о необычном подарке. Жительница Выборга передала им две изразцовые печи финского гончарного завода «Або» начала ХХ века.

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