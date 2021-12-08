Смертность в Ленобласти почти в 2,5 раза превысила рождаемость

В регионе на 1 октября 2021 года проживает 1,9 млн человек. Из них в городах проживает 1,3 млн человек, в сельской местности — 623,3 тысяч.

Также в Ленобласти отмечается, что смертность превышает уровень рождаемости. Если за аналогичный период 2020 года этот показатель был выше в 2 раза, то за девять месяцев 2021 года смертность превышала рождаемость в 2,5 раза. За это время на свет появилось 9862 человек, умерло 24026.

Миграционный прирост компенсирует естественную убыль населения. Так на 1 октября 2021 года в регион переехали 81 274 человека. Большинство из них приехали из Таджикистана. Это порядка 1 163 человека, из Украины — 1 138, из Беларуси — 816. В Петербурге за аналогичный период численность населения уменьшилась на 0,2% и составила 5,37 млн человек.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше радоваться длинным выходным. Праздники безразличны четверти граждан, чуть меньшее число людей и вовсе считают, что продолжительные новогодние каникулы давно пора сократить.