В Петербурге планируют расселить все аварийные дома до конца 2023 года

«В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который выполняется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», расселено 2 аварийных дома, признанных такими до 1 января 2017 года. Параллельно завершается переселение 15 семей еще из 3 аварийных домов», — сообщили в пресс-службе жилищного комитета Петербурга.

Смольный обещал выделить 96 млрд рублей из бюджета на ликвидацию жилищной очереди по льготным категориям граждан. Эти средства будут тратить с 2022 по 2024 год: их получат 25 тыс. семей на социальные выплаты, еще закупят 5 тыс. квартир для льготных категорий граждан, из них 2 тыс. квартир передадут детям-сиротам.

«К концу 2023 года мы выйдем на финансирование «год в год». То есть люди подают заявление и в этом же году получают содействие», — рассказал директор Центра доступного жилья Денис Зубарев.

Напомним, правительство Петербурга получило согласие жителей на расселение 5146 коммунальных квартир. На это планируют потратить 9,6 миллиарда рублей. На улучшение жилищных условий петербуржцев из городского бюджета выделили порядка 96 млрд рублей.