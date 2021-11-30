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Фоторепортаж: Неву, Фонтанку и другие реки Петербурга начал сковывать лед

Неву, Фонтанку и другие реки и каналы Петербурга начал сковывать лед. Собрали небольшой фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите, как в городе постепенно наступает зима.

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В ближайшие дни в Петербурге станет еще холоднее. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 1 декабря, ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и днем пройдет небольшой снег. Температура в течение суток составит -4…-6 градусов. На дорогах образуется гололедица.

В четверг, 2 декабря, обойдется без существенных осадков. В ночное время суток -9…-11 градусов, днем -6…-8. На дорогах также гололедица. В пятницу, 3 декабря, в Петербурге ночью пройдет небольшой снег, днем местами сильный. Температура воздуха в темное время суток -8…-10 градусов, днем -4…-6. На дорогах продолжит образовываться гололедица, возможна сложная обстановка.

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