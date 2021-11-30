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В «Ленэкспо» прокомментировали запрет на гаданиях на картах таро

В петербургском госпитале для пациентов с коронавирусом «Ленэкспо» дали ответ по поводу информации о запрете на гадание по картам таро. Представители больницы пояснили, что ничего не запрещали, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Shutterstock.com

В госпитале подчеркнули, что они не запрещали гадать пациентам на картах таро, а лишь попросили это делать только для себя и не давать прогнозам другим людям в корпусе больницы.

«Ничего запретить мы не можем, если человеку нравится этим заниматься, пусть занимается, но делает прогнозы только себе, а не другим пациентам», — пояснили представители госпиталя.

Напомним, клинический психолог Юлия Мохова рассказала, что в одном из корпусов «Ленэкспо» ввели запрет на гадание на картах таро. С помощью «высших сил» пациенты пытались консультироваться по поводу схем лечения

«Прямо в седьмом корпусе "Ленэкспо" начала раскладывать карты таро. Ладно бы она гадала только себе. Но она взялась гадать всему сектору, испрашивая у карт советы по поводу схем лечения, например. И люди к ней потянулись. Пришлось вводить ограничения на гадание: себе — пожалуйста, другим — не надо. В стрессовой ситуации критическое мышление отключается, люди готовы верить чему угодно», — объясняет Мохова.

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