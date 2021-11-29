18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В петербургском госпитале «Ленэкспо» пациентам запретили гадать на картах таро

В одном из корпусов «Ленэкспо» ввели запрет на гадание на картах таро. С помощью «высших сил» пациенты пытались консультироваться по поводу схем лечения. Об этом рассказала клинический психолог Юлия Мохова, которая занимается с пациентами с коронавирусом, пишет «Фонтанка».

Shutterstock.com

«Прямо в седьмом корпусе "Ленэкспо" начала раскладывать карты таро. Ладно бы она гадала только себе. Но она взялась гадать всему сектору, испрашивая у карт советы по поводу схем лечения, например. И люди к ней потянулись. Пришлось вводить ограничения на гадание: себе — пожалуйста, другим — не надо. В стрессовой ситуации критическое мышление отключается, люди готовы верить чему угодно», — объясняет Мохова.

Когда именно вели подобный запрет, психолог не уточнила. А еще специалист заметила, что пандемия делает людей мнительными и суеверными.

«Одна пациентка, например, заявила, что коронавирус — это ее наказание, которое она должна понести за то, как жила до болезни. В итоге мы договорились, что "наказание" нужно проходить грамотно, под присмотром врачей».

Позже в «Ленэкспо» дали ответ по поводу информации о запрете на гадание по картам таро. Представители больницы пояснили, что ничего не запрещали, а лишь попросили не гадать другим пациентам.

«Ничего запретить мы не можем, если человеку нравится этим заниматься, пусть занимается, но делает прогнозы только себе, а не другим пациентам», — пояснили представители госпиталя.

Напомним, на фоне новой волны коронавируса россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью с симптомами тревожных и панических расстройств, а также посттравматического стрессового расстройства. Динамику фиксируют представители крупных клиник России.

А еще ношение медицинских масок снижает распространение коронавируса на 53%. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета, проанализировав более 30 научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с COVID-19.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: