В центре Петербурга восстановили фреску с портретом Достоевского, которую неоднократно закрашивали коммунальщики

Впервые портрет Достоевского появился на стене еще в 2019 году, позже работа была закрашена. В 2020 году энтузиасты решили повторно нанести портрет на стену, но вновь столкнулись с резвыми коммунальщиками. В этот раз работу увеличили в размерах, и ее приурочили ко дню рождения писателя — 11 ноября. Но через пару дней и от нее избавились — стену выкрасили белой краской.