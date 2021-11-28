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В центре Петербурга восстановили фреску с портретом Достоевского, которую неоднократно закрашивали коммунальщики

Противостояние коммунальщиков и горожан продолжается. В Кузнечном переулке восстановили фреску с портретом писателя Федора Достоевского, которую уже несколько раз закрашивали коммунальщики. Накануне петербуржцы убрали с портрета слой краски, передает «Бумага».

Впервые портрет Достоевского появился на стене еще в 2019 году, позже работа была закрашена. В 2020 году энтузиасты решили повторно нанести портрет на стену, но вновь столкнулись с резвыми коммунальщиками. В этот раз работу увеличили в размерах, и ее приурочили ко дню рождения писателя — 11 ноября. Но через пару дней и от нее избавились — стену выкрасили белой краской.

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