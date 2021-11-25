В центре Петербурга коммунальщики в очередной раз закрасили портрет Достоевского

Впервые портрет Достоевского нанесли на стену еще в 2019 году, позже ее также закрасили. В 2020 году энтузиасты опять решили нанести портрет на стену, но опять столкнулись с резвыми коммунальщиками.

В этот раз работу увеличили в размерах, и ее приурочили ко дню рождения писателя — 11 ноября. Но через пару дней и от нее избавились. Теперь стена выкрашена белой краской.

UPD: Сотрудники коммунальных служб решили не только закрасить портрет писателя, но и заодно «освежить» всю стену целиком (обновлено 14:19 25 ноября).

«Достоевский в Петербурге стал персоной нон-грата: Федору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге. Коммунальные бесы закрасили автора „Бесов“», — написали в посте urbanfresco.

Напомним, в честь годовщины напротив дома Мурузи, где жил Иосиф Бродский бизнесмен Олег Лукьянов разместил свою новую работу — фреску с портретом поэта. Однако изображение не продержалось и суток — закрасить его распорядилась завхоз школы № 189, на территории которой оно появилось.