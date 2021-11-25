Володин открыл комментарии в Telegram для обсуждения QR-кодов. За сутки собралось более 400 тысяч комментариев

В своем посте Володин написал, что «важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан». Он также предложил гражданам высказать замечания и предложения по поводу законопроекта о QR-кодах.

«В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются».

В комментариях под этой записью на момент написания статьи набралось больше 400 тысяч сообщений, и их число продолжает расти. Больше всего набралось высказываний с негативной оценкой нового законопроекта, а еще спикер получал короткие ответы, в которых писали: «Я против QR-кодов».

Напомним, рассмотрение законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесли в календарь Госдумы. Первое обсуждение назначено на 16 декабря.