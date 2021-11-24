Скоростные поезда «Ласточка» начнут ходить из Петербурга в Пушкин и Павловск. И вот когда

Скоростные поезда «Ласточка» начнут ходить из Петербурга в Пушкин и Павловск. Данные направления станут пробными с тактовым движением.
«Ласточки» по новым направлениям пустят в 2023 году. Предполагается, что в пиковые часы скоростные поезда будут отправляться в Пушкин и Павловск каждые 15-20 минут. Состав будет насчитывать от 5 до 10 вагонов.
По словам председателя Комитета по транспорту Петербурга Кирилла Полякова, Пушкин и Павловск станут пробными направлениями скоростных поездов с тактовым движением. «Откроем движение после строительства путепровода в створе Московского шоссе в городе Пушкине. Пока нам обещают в 2023 году. В том числе под это сейчас планируются закупки подвижного состава», — отметил он.
После запуска «Ласточек» до Пушкина и Павловска власти Петербурга планируют пустить скоростные поезда до Зеленогорска, Тосно, Колпино и Гатчины. Когда именно начнут тестировать данные маршруты, пока не сообщается.
Напомним, в декабре 2020 года с Ладожского вокзала начали ходить скоростные «Ласточки» сообщением Петербург—Тихвин. Маршрут стал 13-ым по счету для Северо-Западной пригородной пассажирской компании, на котором используются эти поезда. Поезд делает остановки на станциях Мга, Волховстро-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево и Костринский.
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