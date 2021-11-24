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Фоторепортаж: на Петербург опустился первый снег ❄️

Минувшей ночью на Петербург опустился (настоящий!) первый снег. Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями заснеженного города. Собрали небольшой фоторепортаж — показываем, как преобразились улицы, а также рассказываем о погоде на сегодня.

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует циклонический вихрь, центр которого в середине дня окажется над юго-востоком Карелии. Он станет причиной облачной погоды — в городе пройдет снег, местами мокрый снег, днем переходящие в дожди. Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, по области от 0 до +5.

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-западный, его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду, а на побережье Финского залива — 17-22, о чем накануне предупреждали в МЧС. Также Леус не исключает формирования нагонного наводнения. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. После полудня оно начнет расти.

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