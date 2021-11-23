Мокрый снег и сильный ветер: МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды

Как предупреждают в МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, в среду, 24 ноября, в Петербурге ожидается мокрый снег. Также в городе усилится ветер — его порывы будут достигать 17 метров в секунду. На дорогах в этот день будет сложная обстановка.

Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона, закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 24 ноября, температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса, днем +2…+4.

В четверг, 25 ноября, пройдут небольшие, местами умеренные осадки — ночью в виде мокрого снега, переходящего в снег с дождем, днем в виде снега и дождя. Ветер ожидается умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днем +3…+5. Ночью на дорогах также будет сложная обстановка.

В пятницу, 26 ноября, ночью и днем в Петербурге также пройдут осадки. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.