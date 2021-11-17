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В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за монтажа Рождественской ярмарки

В Петербурге начинают монтировать главную Рождественскую ярмарку. Из-за этого 20 ноября по некоторым улица ограничат передвижение транспорта, рассказали в Центре контроля качества.

Shutterstock.com

С 00:00 20 ноября до 23:59 31 декабря движение транспортных средств будет:

прекращено по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл. и на Манежной пл.;
ограничено путем сужения проезжей части справа по Караванной ул. вдоль Манежной пл. в направлении от Инженерной ул. к Итальянской ул. и Итальянской ул. вдоль Манежной пл. в направлении от Караванной ул. к Малой Садовой ул.;
ограничено путем введения одностороннего движения по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.

Кроме того, будет запрещена остановка автотранспорта:

19 ноября с 00:00 до 23:59 по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл., Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл., Итальянской ул. от д. 12Е до Манежной пл., Итальянской ул. вдоль Манежной пл.;
с 00:00 20 ноября до 23:59 31 декабря по Итальянской ул. от д. 12Е до Манежной пл., Итальянской ул. вдоль Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл., Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.

Напомним, в Петербурге ярмарка начнет работу с 18 декабря и завершит 9 января 2022 года. В этот раз темой украшений выбрали сказку «Щелкунчик». В этом году на Манежной площади появится фотозона в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, механизированные мышиные головы, а сама площадь превратится в Волшебный город.

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