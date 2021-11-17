Петербуржцев ждет сильный метеоритный дождь в ночь на 18 ноября

Для наблюдения за природным явлением не потребуется специального оборудования. Достаточно дождаться темноты, найти открытую территорию с видом на чистое небо. Также лучше всего немного отъехать от города, чтобы огни не мешали наблюдению.

С Земли будет казаться, что метеоры будут падать из самого созвездия Льва. На самом же деле прародитель потока — комета 55Р / Темпеля — Туттля. Наблюдать Леониды можно весь ноябрь. В пиковую активность «падения звезд» можно будет насчитать до 15 метеоров в час.

Леониды известны тем, что породили настоящие метеорные бури, которые проходили в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах, так как комета 55P пролетала на близком расстоянии от Солнца. По прогнозу астрономов, этого не произойдет до 2099 года. Однако каждый год человечество может видеть пыль от этой кометы.

Напомним, в ночь на понедельник, 18 октября петербуржец заснял северное сияние из окна дома на Парашютной улице в Приморском районе. Запечатлеть природное явление не помешали даже облака.