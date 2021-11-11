В каких городах России зимой чаще всего идет снег? По итогам последних 10 лет титул самого снежного города получил Челябинск. Город-миллионник также отметился рекордом — зимой 2013-2014-х годов снежный покров здесь составил 240 сантиметров.
Список самых снежных городов России составили аналитики «Яндекс.Погоды». Они изучили данные данные метеонаблюдений за последние десять лет и вывели среднюю толщину снежного покрова в год за этот период. Вот как выглядит топ-13 по осадкам в зимний период:
- Челябинск — 181 сантиметров
- Пермь — 143 сантиметров
- Нижний Новгород — 126 сантиметров
- Уфа — 120 сантиметров
- Екатеринбург — 118 сантиметров
- Казань — 118 сантиметров
- Москва — 114 сантиметров
- Самара — 114 сантиметров
- Красноярск — 114 сантиметров
- Новосибирск — 110 сантиметров
- Омск — 100 сантиметров
- Воронеж — 97 сантиметров
- Петербург — 86 сантиметров
Первыми в России снег видят также жители Челябинска. Не уступают им жители Екатеринбурга, Омска и Красноярска. Позже всех снег начинает идти в Волгограде и Ростове-на-Дону — только в ноябре.
Накануне ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какой будет предстоящая зима в России. Снега выпадет много, а температура воздуха в среднем будет на 2-3 градуса выше нормы. «Не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму"», — резюмировал он.
Сейчас в Петербурге установились температурные качели, которые сохранятся до конца года. Будет ли идти снег в новогоднюю ночь? Вот что об этом говорят специалисты.
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