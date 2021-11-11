Список самых снежных городов России составили аналитики «Яндекс.Погоды». Они изучили данные данные метеонаблюдений за последние десять лет и вывели среднюю толщину снежного покрова в год за этот период. Вот как выглядит топ-13 по осадкам в зимний период:

Челябинск — 181 сантиметров

Пермь — 143 сантиметров

Нижний Новгород — 126 сантиметров

Уфа — 120 сантиметров

Екатеринбург — 118 сантиметров

Казань — 118 сантиметров

Москва — 114 сантиметров

Самара — 114 сантиметров

Красноярск — 114 сантиметров

Новосибирск — 110 сантиметров

Омск — 100 сантиметров

Воронеж — 97 сантиметров

Петербург — 86 сантиметров

Первыми в России снег видят также жители Челябинска. Не уступают им жители Екатеринбурга, Омска и Красноярска. Позже всех снег начинает идти в Волгограде и Ростове-на-Дону — только в ноябре.

Накануне ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какой будет предстоящая зима в России. Снега выпадет много, а температура воздуха в среднем будет на 2-3 градуса выше нормы. «Не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму"», — резюмировал он.

Сейчас в Петербурге установились температурные качели, которые сохранятся до конца года. Будет ли идти снег в новогоднюю ночь? Вот что об этом говорят специалисты.