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В каких городах России самые снежные зимы? Выяснили аналитики

В каких городах России зимой чаще всего идет снег? По итогам последних 10 лет титул самого снежного города получил Челябинск. Город-миллионник также отметился рекордом — зимой 2013-2014-х годов снежный покров здесь составил 240 сантиметров.

Shutterstock.com

Список самых снежных городов России составили аналитики «Яндекс.Погоды». Они изучили данные данные метеонаблюдений за последние десять лет и вывели среднюю толщину снежного покрова в год за этот период. Вот как выглядит топ-13 по осадкам в зимний период:

  • Челябинск — 181 сантиметров
  • Пермь — 143 сантиметров
  • Нижний Новгород — 126 сантиметров
  • Уфа — 120 сантиметров
  • Екатеринбург — 118 сантиметров
  • Казань — 118 сантиметров
  • Москва — 114 сантиметров
  • Самара — 114 сантиметров
  • Красноярск — 114 сантиметров
  • Новосибирск — 110 сантиметров
  • Омск — 100 сантиметров
  • Воронеж — 97 сантиметров
  • Петербург — 86 сантиметров

Первыми в России снег видят также жители Челябинска. Не уступают им жители Екатеринбурга, Омска и Красноярска. Позже всех снег начинает идти в Волгограде и Ростове-на-Дону — только в ноябре.

Накануне ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какой будет предстоящая зима в России. Снега выпадет много, а температура воздуха в среднем будет на 2-3 градуса выше нормы. «Не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму"», — резюмировал он.

Сейчас в Петербурге установились температурные качели, которые сохранятся до конца года. Будет ли идти снег в новогоднюю ночь? Вот что об этом говорят специалисты. 

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