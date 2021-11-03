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Подопечных «Ночлежки» из Москвы и Петербурга бесплатно обучат маркетингу и веб-дизайну

Бездомные в Москве и Петербурге смогут бесплатно обучиться маркетингу и веб-дизайну. Программа доступна бывшим и нынешним участникам «Ночлежки» — благотворительной организации, которая с 1990 года помогает людям без определенного места жительства вернуться к обычной жизни.

Фото: Shutterstock.com

 

Партнером благотворительной организации стала школа Qmarketing Academy. Она разработала программы обучения маркетингу и веб-дизайну, пройти которую смогут бывшие и нынешние подопечные «Ночлежки». Срок обучения составит от трех до шести месяцев.

Обучение стартовало в Москве и Петербурге 1 ноября. Перед тем, как начать занятия, желающие смогут пройти консультацию у специалиста по профориентации, чтобы подобрать правильную программу. Студенты будут выполнять домашние задания, а кураторы курсов — проверять и давать обратную связь. По окончании обучения выдадут дипломы, помогут составить резюме и подготовят к собеседованиям.

«Количество бездомных в России, особенно во время пандемии, сильно выросло. Большинство из них потеряли работу, потому что часть офлайн-профессий, которые ранее были востребованными, утратили свою ценность или полностью перешли в онлайн», — приводит «Inc.» слова основателя Qmarketing Academy Романа Кумара Виаса.

Напомним, ранее «Ночлежка» начала новый сезон отапливаемых палаток, в которых любой человек может переночевать. Первый пункт обогрева открылся на Васильевском острове, еще один — у станции метро «Площадь Мужества».

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