Первый пункт обогрева с сегодняшнего дня открыт в Гавани Васильевского острова — по адресу Шкиперский проток, 18/16. Вход в палатку осуществляется со стороны Снегоплавильного пункта.

Второй пункт обогрева откроется завтра, 16 октября, у станции метро «Площадь Мужества» — на Политехнической улице, 11. Возле него также работает «Неравнодуш», где постояльцы пункта обогрева смогут привести в порядок себя и свою одежду.

Обе палатки будут работать ежедневно с 20:00 до 08:00. Остановиться в них на ночь можно бесплатно и без каких-либо документов. «Ночлежка» принимает всех, кому это нужно.

«В 2020-м году в палатках Ночлежки переночевали 712 человек. Они останавливались у нас 10 403 раза. Многим из них Пункты обогрева помогли пережить холода и сохранить здоровье. Для некоторых стали точкой входа в другие проекты Ночлежки и первым шагом на пути к обычной жизни», — отметила координатор пунктов обогрева «Ночлежки» Аня Малинина.

«Мы начинаем сезон работы наших отапливаемых палаток, в которых любой человек может переночевать бесплатно и без каких-либо документов. Каждый год мы открываем пункты обогрева, каждый год сотни людей приходят к нам, чтобы получить горячую еду и укрыться от холода и опасности», — говорят в «Ночлежке». На то, чтобы принять в пункте обогрева одного человека, уходит в среднем 300 рублей. Благотворительная организация просит оформить регулярное пожертвование на эту сумму, чтобы поддержать работу пунктов.