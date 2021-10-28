Между двух циклонов: синоптики рассказали о погоде в Петербурге до конца рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона, с северо-запада и с юго-востока сжатый циклоническими вихрями. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди. «Санкт-Петербург: между двух циклонов», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 29 октября, ночью в Петербурге пройдет дождь, днем также ожидаются местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем повышаться.

В субботу, 30 октября, обойдется без осадков. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. В ночное время суток +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +10…+12. Атмосферное давление будет слабо повышаться.