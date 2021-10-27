Фото дня: в Ленинградском зоопарке появились необычные олени. Они размером с небольшую собаку

Мунтжаков, так называют саблезубых оленей, разместили в просторном бревенчатом вольере, который напоминает лесную опушку. Он находится напротив тропы следопыта. В зоопарке сейчас находятся три особи: две самки и один самец. Они почти освоились и теперь гуляют в своем вольере.

«Олени весьма пугливые животные, наши мунтжаки довольно быстро освоились в новом жилище и, не боясь посетителей, теперь смело разгуливают среди еловых зарослей», — рассказали в группе зоопарка.

Эти животные совсем небольшие, в длину они могут достигать 135 сантиметров, а по высоте в холке не больше 50 сантиметров. В среднем вес взрослого оленя доходит до 35 килограммов. Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что мунтжаки издают громкие звуки, похожие на лай, а у самцов выступают изогнутые резцы. Эти животные так мало изучены, что ученые до сих пор не знают, зачем мужским особям эти клыки.

Напомним, в семействе патагонских мар, живущих в Ленинградском зоопарке, родились детеныши. Новорожденные чувствуют себя прекрасно, мать заботится о них и выкармливает самостоятельно.