«Мы вновь готовы поделиться последними радостными новостями о семье очаровательных мар: 5 октября около 8:30 Гуарани еще раз стала мамой для двух детенышей! Сегодня ветеринары объявили пол малышей — это самцы. Новорожденные чувствуют себя прекрасно, мать заботится о них и выкармливает самостоятельно: сейчас вес крошек 619 и 633 грамма», — поделились в зоопарке.

Сотрудники Ленинградского зоопарка, которые ухаживают за марами, отмечают, что детеныши очень активные и дружные. Пока их распорядок дня состоит из крепкого сна в колыбельке из сена, общения друг с другом и еды. Помимо материнского молока малыши уже пробуют на вкус веточки осины, сено и морковку. Уже сейчас их можно увидеть в павильоне «Тропический дом».

Патагонские мары — экзотические грызуны из Южной Америки. Как говорят в зоопарке, внешне они «могут напоминать и оленя, и зайца, и собаку, однако, на самом деле, это грызуны, родственники морских свинок». Мары являются четвертыми по величине грызунами в мире, во взрослом возрасте их вес может доходить до 16 килограмм.

Семейство мар, живущее в Ленинградском зоопарке, большое. Пополнение в паре Квебахо и Гуарани случилось чуть более полугода назад — на свет появились два очаровательных малыша. Мама стала кормить только одного детеныша. Новорожденную самочку пришлось забрать из группы: сотрудники ветеринарного отдела выкормили ее самостоятельно.