Президент и главный исполнительный директор INGKA Group — о планах компании на ближайшее время, цитата по ТАСС:

С момента прихода в Россию в 2000 году мы инвестировали 4 миллиарда евро. В ближайшие несколько лет мы планируем инвестировать 1 миллиард. Сейчас наша основная задача — охватить потребителей, рядом с домом которых еще нет магазинов IKEA. Поэтому мы делаем акцент на появлении магазинов в центрах городов — чтобы стать ближе для тех, у кого нет машины, а также будем открывать магазины в тех городах, где еще нет IKEA. Сейчас у нас три магазина в черте города в Москве, в ближайшем будущем мы планируем открыть еще один, а также планируем открыть еще два в Санкт-Петербурге в 2022 году.