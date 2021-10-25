INGKA Group, управляющая IKEA и торгово-развлекательными центрами «Мега», планирует открыть в Петербурге два новых магазина IKEA — не исключено, что они будут располагаться ближе к центру города. Компания инвестирует 1 миллиард евро в развитие российского подразделения.
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Йеспер Бродин
Президент и главный исполнительный директор INGKA Group — о планах компании на ближайшее время, цитата по ТАСС:
С момента прихода в Россию в 2000 году мы инвестировали 4 миллиарда евро. В ближайшие несколько лет мы планируем инвестировать 1 миллиард. Сейчас наша основная задача — охватить потребителей, рядом с домом которых еще нет магазинов IKEA. Поэтому мы делаем акцент на появлении магазинов в центрах городов — чтобы стать ближе для тех, у кого нет машины, а также будем открывать магазины в тех городах, где еще нет IKEA. Сейчас у нас три магазина в черте города в Москве, в ближайшем будущем мы планируем открыть еще один, а также планируем открыть еще два в Санкт-Петербурге в 2022 году.
Сейчас в Петербурге работают два магазина IKEA — на Дыбенко и Парнасе. В декабре 2020 года компания открыла «Студию IKEA Центр» на Невском проспекте. Здесь можно заказать любые предметы из интернет-магазина и оформить доставку на дом, а с помощью специалистов петербуржцы могут подобрать подходящие для них дизайн-проекты.
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