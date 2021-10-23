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МВД объявило в розыск программиста, который передал Gulagu.net архив с пытками заключенных в тюремной больнице

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева. Он передал правозащитному проекту Gulagu.net видеозаписи, свидетельствующие о пытках в тюремной больнице под Саратовым. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Shutterstock.com

В базе розыска МВД России появилась карточка Савельева. В ней уточняется, что родившийся в Минске в 1989 году мужчина разыскивается по статье УК. При этом пока что не ясно, в рамках какого именно дела ведется розыск.

Напомним, 4 октября основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о том, что из России был вывезен «секретный видеоархив» российских спецслужб с пытками над заключенными в колониях. По его словам, объем архива составляет 40 гигабайт. В частности, видео фиксируют пытки в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии №4 и в ИК №6 на Камчатке.

Также ранее стало известно о том, что российским законодательстве может появиться закон о наказаниях за пытки над заключенными в колониях. Его разрабатывает аппарат уполномоченного по правам человека в РФ совместно с Советом Федерации.

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Комментарии (1)

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  • Олег Тимофеев 23 окт., 2021
    В пытках оказывается виновны не путинские упыри, а тот, кто поведал о пытках. Ну и естественно Путин стал разыскивать именного его. Насколько же мразотна диктатура Пута, а сам Путин аморален, безнравственен, прямо какой-то людоед, с полным отсутствием этических норм.

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