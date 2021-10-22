Фурштатская с буквой «д»: петербуржцы нашли еще одну орфографическую ошибку на остановке общественного транспорта

Петербуржцы нашли еще одну орфографическую ошибку на остановке общественного транспорта. Лишней буквой «д» обзавелась улица Фурштатская. Неверное написание повторяется и в английском варианте.
На неверное написание улицы Фурштатской петербуржцы обратили внимание накануне, 21 октября. «Ул. Фурштадская» появилась на информационном баннере возле остановки общественного транспорта на Кирочной улице. Как пишет «Фонтанка», судя по всему, речь не об опечатке — ошибка повторяется и транслите на английский.
Фото: Shutterstock.com
Улица была проложена в XVIII веке около Литейного двора и названа 3-й Артиллерийской. В 1806 году ее переименовали в Фурштатскую по фурштату — обозу лейб-гвардейского Преображенского полка, который размещался в доме №21. В 1923 году улица вновь была переименована и стала называться улицей Петра Лаврова в память о П. Л. Лаврове. Прежнее название было возвращено только в 1991 году.
Напомним, ранее петербуржцы нашли ошибку на информационном пилоне на Невском проспекте — станция метро «Гостиный двор» была написана с двумя буквами «н». Тогда в Комитете по транспорту заявили, что подобные ошибки возможны, так как система настраивается вручную. В начале 2022 года настройка будет автоматизирована.
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