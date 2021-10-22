Фурштатская с буквой «д»: петербуржцы нашли еще одну орфографическую ошибку на остановке общественного транспорта

Улица была проложена в XVIII веке около Литейного двора и названа 3-й Артиллерийской. В 1806 году ее переименовали в Фурштатскую по фурштату — обозу лейб-гвардейского Преображенского полка, который размещался в доме №21. В 1923 году улица вновь была переименована и стала называться улицей Петра Лаврова в память о П. Л. Лаврове. Прежнее название было возвращено только в 1991 году.

Напомним, ранее петербуржцы нашли ошибку на информационном пилоне на Невском проспекте — станция метро «Гостиный двор» была написана с двумя буквами «н». Тогда в Комитете по транспорту заявили, что подобные ошибки возможны, так как система настраивается вручную. В начале 2022 года настройка будет автоматизирована.