«Пишут они, а стыдно нам»: петербуржцы заметили орфографическую ошибку на остановке в центре города

В группе возмущаются, почему составители указателя не посмотрели в словарь или хотя бы не обратили внимание на сам выставочный павильон, где надпись верная.

«Пишут они, а стыдно нам, ей-богу!» — говорится в сообщении.

В комитете по транспорту на этот инцидент ответили следующим образом:

«В настоящее время подрядчик ведет работы по установке пилонов по госконтракту. При выявлении нарушений или ошибок по каждому пилону составляется претензия и направляется подрядчику. Работы будут приняты и оплачены после исправления всех ошибок», — отметили в комтрансе.

Также в ведомстве подчеркнули, что подобные ошибки возможны, потому что производятся с ручной настройкой системы. В начале 2022 года настройка будет автоматизирована.