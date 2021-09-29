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«Пишут они, а стыдно нам»: петербуржцы заметили орфографическую ошибку на остановке в центре города

В самом центре города петербуржцы заметили «неграмотную» остановку. На информационном пилоне на Невском проспекте станция метро «Гостиный двор» написана с двумя буквами «н». На это обратили внимание в группе в ВКонтакте «Центральный район за комфортную среду обитания».

Фото: vk.com/mytndvor

В группе возмущаются, почему составители указателя не посмотрели в словарь или хотя бы не обратили внимание на сам выставочный павильон, где надпись верная.

«Пишут они, а стыдно нам, ей-богу!» — говорится в сообщении.

В комитете по транспорту на этот инцидент ответили следующим образом:

«В настоящее время подрядчик ведет работы по установке пилонов по госконтракту. При выявлении нарушений или ошибок по каждому пилону составляется претензия и направляется подрядчику. Работы будут приняты и оплачены после исправления всех ошибок», — отметили в комтрансе.

Также в ведомстве подчеркнули, что подобные ошибки возможны, потому что производятся с ручной настройкой системы. В начале 2022 года настройка будет автоматизирована.

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