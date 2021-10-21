Первый снег и короткий световой день вынудили Ленинградский зоопарк полностью перейти на зимний режим работы. Как говорят сотрудники зоопарка, даже зайцы уже почти сменили серые шубки на белоснежные.
Ленинградский зоопарк перейдет на зимний режим работы со следующего понедельника. С 25 октября он будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00. Кассы закрываются на час раньше — в 16:00. Круг катания на лошадях будет работать только по выходным, в субботу и воскресенье, с 11:30 до 16:30.
«Мы окончательно переходим на зимний режим работы. В Петербурге уже выпал первый снег, световой день стал совсем коротким, а зайцы в зоопарке практически полностью сменили серые шубки на белоснежные. Не время грустить, а лишь последовать примеру наших четвероногих друзей и начать обустраивать и утеплять свое жилище. Ну и самое главное — создавать уют и красоту в душе!» — посоветовали в Ленинградском зоопарке.
Напомним, ранее в семействе патагонских мар, живущих в Ленинградском зоопарке, родились детеныши. Новорожденные чувствуют себя прекрасно, мать заботится о них и выкармливает самостоятельно. Только посмотрите, какие они милые!
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