Ленинградский зоопарк перейдет на зимний режим работы со следующего понедельника. С 25 октября он будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00. Кассы закрываются на час раньше — в 16:00. Круг катания на лошадях будет работать только по выходным, в субботу и воскресенье, с 11:30 до 16:30.

«Мы окончательно переходим на зимний режим работы. В Петербурге уже выпал первый снег, световой день стал совсем коротким, а зайцы в зоопарке практически полностью сменили серые шубки на белоснежные. Не время грустить, а лишь последовать примеру наших четвероногих друзей и начать обустраивать и утеплять свое жилище. Ну и самое главное — создавать уют и красоту в душе!» — посоветовали в Ленинградском зоопарке.

Напомним, ранее в семействе патагонских мар, живущих в Ленинградском зоопарке, родились детеныши. Новорожденные чувствуют себя прекрасно, мать заботится о них и выкармливает самостоятельно. Только посмотрите, какие они милые!