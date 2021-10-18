Зима на пороге: первый снег может опуститься на Петербург уже во вторник

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уже завтра, 19 октября, в Петербурге пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, днем +2…+4.

В среду, 20 октября, осадки пройдут утром и днем — преимущественно в виде дождя. Ветер ночью ожидается западный слабый, утром и днем южный, местами порывы до сильного. В ночное время суток от 0 до -2 градусов, днем будет чуть теплее — +4…+6.

В четверг, 21 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет повышаться.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что средняя температура в октябре окажется ниже или около нормы. Уже в ноябре в городе подуют морозные ветра, а декабрь будет прохладный и снежный — среднемесячная аномалия составит ниже двух градусов от нормы.