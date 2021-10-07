Когда в Петербурге начнутся снегопады? Метеоролог дал прогноз

По прогнозу доцента кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерия Цепелева, средняя температура воздуха в октябре ожидается ниже или около нормы, осадков выпадет больше обычного. «Со второй декады октября начнутся осадки, а в третьей декаде придет волна холода. К началу третьей декады произойдет переход через ноль, температура в определенное время опустится ниже нулевой отметки», — приводят «Невские новости» слова метеоролога.

Относительно уверенный прогноз сейчас можно дать только на октябрь и декабрь — при их составление Цепелев основывается на личном опыте и отталкивается от предварительных данных. Исходя из них следует, что декабрь будет прохладный и снежный — среднемесячная аномалия составит ниже двух градусов от нормы. Основные волны холода по части температуры придутся на начало и конец декабря, середина месяца будет относительно теплой.

«Прогноз на ноябрь у меня вызывает достаточно большие сомнения. Ожидаются тыловые процессы. То есть, заток холодного воздуха в наши регионы. Разные центры, дающие прогнозы, дают совершенно разную картину развития ситуации. Какая из них правильная, я сказать не могу. Температура и осадки будут около нормы и повыше. В прогнозе на декабрь я более уверен. Дело в том, что в нескольких случаях он прогнозируется холодным. Это значит, что среднемесячная аномалия составит ниже двух градусов от нормы. И осадки при этом будут выше нормы. Декабрь будет прохладный и снежный», — резюмировал метеоролог.