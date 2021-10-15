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МЧС предупреждает: на Петербург движется сильный ветер

На выходных в Петербурге изменятся погодные условия. На город надвигается сильный ветер, сообщает пресс-служба МЧС.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 16 октября в Петербурге ожидается ветер юго-западный, западный местами порывы до 18 м/с.

Также в этот день в городе пройдет дождь, днем местами небольшой. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Петербурге. Новые дожди принесет «Герольд» — циклон вызовет не только осадки, но и усилит ветер. Рассказываем о прогнозе погоды на ближайшие дни.

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