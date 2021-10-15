В Петербург пришел циклон «Герольд». Он вызовет дожди и усилит ветер

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 октября, синоптическую ситуацию будет формировать очередной циклон, приближающийся с запада. Названный немецкими метеорологами «Герольд» («Gerold»), он станет причиной облачной с прояснениями погоды — в послеполуденные часы принесет небольшие дожди и усилит ветер.

Температура воздуха в городе сегодня составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 16 октября, в Петербурге ожидается дождь, днем местами небольшой. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В воскресенье, 17 октября, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. В ночное время суток +4…+6 градусов, днем +6…+8. Атмосферное давление будет повышаться.