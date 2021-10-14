В «Севкабель Порту» открывается лекторий про экологию города и современное искусство

В «Севкабель Порту» стартует открытый лекторий, главными темами для обсуждения в рамках которого станет экология города и современное искусство. На протяжении четырех месяцев петербуржцы смогут бесплатно посещать artist talks, дискуссии и лекции, кинопоказы, перформансы, свопы и гараж-сейлы.
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Лекторий открывается в рамках выставки «Hydra. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности», которая проходит сейчас в «Севкабель Порту». Как рассказали «Собака.ru» организаторы, старт образовательной программы состоится 22 октября — в этот день пройдет artist talk художника Виктора Полякова, автора иммерсивной инсталляции «Интерференция», разработанной специально для выставки. Он расскажет о работе в жанре светового минимализма и абстрактной скульптуры.
24 октября кураторы Ольга Вад и Лидия Гуменюк расскажут об идее «Hydra», работе с проектами на стыке дисциплин и поделятся тем, как делать нестандартные выставки, посвященные экологии.
Одна из ключевых дискуссий программы «Эко-тревожность: экология как угроза и терапия социальной депрессии» состоится 30 октября в формате публичного диалога между британским доктором философии Тимоти Мортоном и доктором философии Томского Государственного университета Дмитрием Галкиным. Разговор будет посвящен эко-тревожности и экологии как практическому поводу пересмотреть теоретические конструкты соотношения человека и природы.
«На выставке мы представляем художественные проекты и рефлексируем на тему экологической повестки. Но для понимания художественных и кураторских высказываний очень важно знать и тот научный контекст, на основе которых они строятся. Поэтому публичная программа у нас складывается из самых разных событий: дискуссий экологов, обсуждающих как глобальная экология связана с локальной; встреч с художниками, которые подробно рассказывают об исследованиях, стоявших за работами, представленными на выставке, и их методологией; философами, подходящих к вопросам экологии с верхнеуровневых позиций», — отметили кураторы выставки.
Все события лектория бесплатные, необходима предварительная регистрация.
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