В «Севкабель Порту» открывается лекторий про экологию города и современное искусство

Лекторий открывается в рамках выставки «Hydra. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности», которая проходит сейчас в «Севкабель Порту». Как рассказали «Собака.ru» организаторы, старт образовательной программы состоится 22 октября — в этот день пройдет artist talk художника Виктора Полякова, автора иммерсивной инсталляции «Интерференция», разработанной специально для выставки. Он расскажет о работе в жанре светового минимализма и абстрактной скульптуры.

24 октября кураторы Ольга Вад и Лидия Гуменюк расскажут об идее «Hydra», работе с проектами на стыке дисциплин и поделятся тем, как делать нестандартные выставки, посвященные экологии.

Одна из ключевых дискуссий программы «Эко-тревожность: экология как угроза и терапия социальной депрессии» состоится 30 октября в формате публичного диалога между британским доктором философии Тимоти Мортоном и доктором философии Томского Государственного университета Дмитрием Галкиным. Разговор будет посвящен эко-тревожности и экологии как практическому поводу пересмотреть теоретические конструкты соотношения человека и природы.

«На выставке мы представляем художественные проекты и рефлексируем на тему экологической повестки. Но для понимания художественных и кураторских высказываний очень важно знать и тот научный контекст, на основе которых они строятся. Поэтому публичная программа у нас складывается из самых разных событий: дискуссий экологов, обсуждающих как глобальная экология связана с локальной; встреч с художниками, которые подробно рассказывают об исследованиях, стоявших за работами, представленными на выставке, и их методологией; философами, подходящих к вопросам экологии с верхнеуровневых позиций», — отметили кураторы выставки.

Все события лектория бесплатные, необходима предварительная регистрация.