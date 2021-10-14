«Я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — заявил Путин.

Также президент напомнил, что действующая Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. «Но никаких решений на этот счет пока не принято», — добавил он.

Ранее Путин уже отвечал на вопрос о том, кто может стать его преемником на посту главы государства. Он назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента России после него. Но пока такого человека в его окружении нет.