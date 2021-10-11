Сын Талькова привлек для сохранения граффити с рок-музыкантом Милонова. А в «Россети Ленэнерго» рассказали, как его можно узаконить

В пресс-службе «Россети Ленэнерго» заявили, что у них нет полномочий самостоятельно согласовывать изображения на энергообъектах. За это отвечает комитет по градостроительству и архитектуре.

«Именно к данному уполномоченному органу исполнительной власти города следует обращаться авторам и инициаторам художественных проектов. В том числе, для уточнения порядка упрощенной процедуры согласования нанесения граффити на объекты, расположенные на территории города», — приводит цитату «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании.

Из этого следует, что авторам портрета музыканта нужно предъявить в «Россети Ленэнерго» документы о согласовании рисунка. Тогда компания сможет сохранить граффити. В противном случае изображение Талькова закрасят. Также энергетики отметили, что готовы предоставить 43 трансформаторных подстанции для нанесения граффити, но при соблюдении официальной процедуры согласования рисунков.

Напомним, граффити с изображением певца и композитора Игоря Талькова появилось в центре Петербурга поздней ночью 7 октября. Его пытались убрать, но на защиту рисунка встал сын музыканта.