В центре Петербурга появилось граффити с изображением Игоря Талькова. Сын музыканта встал на защиту портрета

Рисунок нанесли на трансформаторную будку у дома №37 на Литейном проспекте. Уже через несколько часов сотрудники «Россети Ленэнерго» прибыли на место и попытались закрасить несогласованное граффити. Но изображение стал защищать сын музыканта Игорь Тальков-младший с палкой в руках. Мужчина заявил, что считает делом чести защитить лик отца. Об этом он написал в официальнм письме к «ЛенЭнерго».

«Игорь Тальков достоин быть увековеченным в Петербурге, где темные силы прервали его жизнь 30 лет назад, но не смогли прервать память о нем», — говорится в сообщении организаторов перформанса.

Сын музыканта угрожал сотрудникам энергетической компании и говорил, что не даст повредить граффити. Позже он извинился перед представителем компании, сообщает «Петербургский дневник». На место несколько раз приезжали сотрудник полиции, но и они ничего сделать не смогли. Уже ближе к вечеру на граффити нанесли антивандальное покрытие. Так авторы портрета хотят защитить его от уничтожения. На момент публикации материала рисунок остается нетронутым.

Напомним, за кулисами дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге убили рок-музыканта Игоря Талькова. Прошло 30 лет с момента преступления, и следственный комитет продолжает расследовать это резонансное событие. Вот что им стало известно.