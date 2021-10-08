В Петербурге готовят к открытию первый в России хоспис для молодых взрослых

Покидая стены детского хосписа, молодым людям непросто отказаться от привычного быта и регулярного общения с близкими. Хоспис для молодых взрослых — это структура, которая помогает подопечным не испытывать стресс при смене учреждения и адаптироваться к новой реальности.

Понятие «молодые взрослые» пока не закреплено в российском законодательстве. Однако создатели хосписа считают важным создать плавный переход пациентов паллиативных служб из детской во взрослую систему здравоохранения. Проект позволит внедрить оказание новой услуги для города и других регионов России — паллиативное сопровождение молодых взрослых пациентов.

На протяжении восемнадцати лет Благотворительный фонд «Детский хоспис» занимается развитием паллиативной помощи и улучшением качества жизни подопечных. Открытие первого в России Хосписа для молодых стала инициативой содружества трех организаций: Благотворительного фонда «Детский хоспис», СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» и АНО «Детский хоспис». Пока точная дата запуска не называется, ее обещали озвучить позднее.

Напомним, в ноябре 2020 года прошла третья благотворительная акция «Добрый кофе» фонда «Детский хоспис». Впервые не только в Петербурге, но и по всей стране — в рамках акции удалось собрать 1 751 811 рублей для поддержки подопечных хосписа, детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.