В Петербурге готовят к открытию первый в России хоспис для молодых взрослых

В Петербурге запускается уникальное направление паллиативной медицинской помощи, которое в ближайшее время станет частью всероссийской практики. На территории единственного в стране строящегося Хосписа в Пушкине примут молодых взрослых в возрасте от 18 до 35 лет с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, рассказали «Собака.ru» в пресс-службе благотворительного фонда «Детский хоспис».
Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Детский хоспис»
Покидая стены детского хосписа, молодым людям непросто отказаться от привычного быта и регулярного общения с близкими. Хоспис для молодых взрослых — это структура, которая помогает подопечным не испытывать стресс при смене учреждения и адаптироваться к новой реальности.
Понятие «молодые взрослые» пока не закреплено в российском законодательстве. Однако создатели хосписа считают важным создать плавный переход пациентов паллиативных служб из детской во взрослую систему здравоохранения. Проект позволит внедрить оказание новой услуги для города и других регионов России — паллиативное сопровождение молодых взрослых пациентов.
На протяжении восемнадцати лет Благотворительный фонд «Детский хоспис» занимается развитием паллиативной помощи и улучшением качества жизни подопечных. Открытие первого в России Хосписа для молодых стала инициативой содружества трех организаций: Благотворительного фонда «Детский хоспис», СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» и АНО «Детский хоспис». Пока точная дата запуска не называется, ее обещали озвучить позднее.
Напомним, в ноябре 2020 года прошла третья благотворительная акция «Добрый кофе» фонда «Детский хоспис». Впервые не только в Петербурге, но и по всей стране — в рамках акции удалось собрать 1 751 811 рублей для поддержки подопечных хосписа, детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
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