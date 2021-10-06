«Мощный антициклон приводит к тому, что по восточной периферии очень холодный воздух перемещается с севера на юг, а на север, наоборот, закачивается тепло. Поэтому в Питере и Калининградской области температурный фон 11-14 градусов, эта температура даже выше, чем в центральной России», — заявил Вильфанд. По его прогнозу, в течение 5-7 дней воздушные массы обеспечат в Петербурге хорошую погоду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», четверг, 7 октября, Петербург проведет без осадков, ветер ожидается южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +12…+14. В пятницу, 8 октября, также обойдется без осадков, ветер юго-западный умеренный. В ночное время суток +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +11…+13. В эти дни атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.