«Василеостровская» и «Балтийская» получат по второму вестибюлю. Строительство начнут в 2022 году

Строительство дополнительных вестибюлей, а также новых станций метрополитена начнется уже в следующем году. Это продолжение Красносельско-Калининской ветки до станции «Каретная» с четырьмя новыми станциями и Лахтинско-Правобережной до станции «Кудрово» с одной.

В рамках адресной инвестиционной программы на проведение работ выделено 28,3 миллиарда рублей — это почти 60% от суммы, которую планируют потратить на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Петербурга.

Открыть новый вестибюль станции метро «Василеостровская» на 11-й линии В.О. — между домами №34 и №40 — планируется до 2026 года. Пассажиры смогут спускаться по четырем эскалаторам на глубину в 55,6 метров. Пропускная способность составит 57 тысяч пассажиров в сутки.

Второй вестибюль станции метро «Балтийская» появится возле торгового комплекса «Варшавский экспресс». Его сроки открытия не уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году Петербург планируют ввести в эксплуатацию сразу три станции метрополитена: «Казаковскую» («Юго-Западная»), «Путиловскую» и «Горный институт». Если Смольный выделит дополнительные инвестиции, то запустят 12 станций метрополитена до 2032 года, в том числе станцию «Кудрово» с электродепо «Правобережное».