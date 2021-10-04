Новый завод по переработке мусора планируют построить в Левашово

Как собираются утилизировать и какой объем отходов будет перерабатывать новый завод пока не озвучивали. Перед строительством предприятия предстоит пройти несколько этапов согласования: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), государственная экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза по просьбе жителей.

Эксперты заявляют, что других территорий для строительства мусороперерабатывающего завода для «НЭО» практически нет. В городе находятся несколько участков, которые подходят для подобных заводов: они могут быть построены на Гостилицком шоссе, в Петро-Славянке и Левашово.

Напомним, несколько лет назад построить завод по переработке мусора планировал греческий консорциум Helector S.A. — Aktor Concessions S.A. — AKTOR S.A в Приморском районе. Против строительства завода выступали градозащитники и местные жители: недалеко от промзоны находятся жилые кварталы и возводятся новые дома. Позже от планов отказались, а инвестор отдал права компании ООО «Левашово Мусоропереработка Проект».

«НЭО» — единый региональный оператор по обращению с отходами. Компания создана при поддержке администрации Петербурга и Ленобласти, а также акционеров ПАО «Интер РАО ЕЭС» и банк ВТБ.

Напомним, Комитет по благоустройству Петербурга утвердил территориальную схему по обращению с отходами производства и потребления. Согласно документам, больше всего мусора отправят в Петро-Славянку и Левашово — там появятся наиболее крупные «объекты обработки, утилизации и обезвреживания».