В Петербурге выбрали регионального оператора по обращению с мусором

Петербургские власти определились с выбором единого регионального оператора, который будет заниматься отходами. Как пишет «Фонтанка», в конкурсе выиграла компания «Невский экологический оператор».
Как следует из составленного протокола, заявка еще одного участника, компании ЛОЭК, не соответствует требованиям. В итоге конкурсный отбор признали состоявшимся. Договор подписали с единственным претендентом — АО «Невский экологический оператор» (НЭО). Все шесть членов комиссии проголосовали за этот вариант.
Стоимость контракта на 10 лет составляет 131 млрд рублей. Главным претендентом изначально был НЭО, учрежденный властями Петербурга, Ленобласти, «ВТБ» и «Интер РАО».
Напомним, запуск «мусорной реформы»в Петербурге Смольный уже откладывал несколько раз — это введение единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после того, как Госдума разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу. Тогда также стало известно, что тариф по обращению с мусором останется прежним. Ранее предполагалось, что в городе введут новый режим, из-за которого горожане могли платить за вывоз мусора в три раза больше.
Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Несмотря на это, полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%.
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