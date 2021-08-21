В Петербурге выбрали регионального оператора по обращению с мусором

Как следует из составленного протокола, заявка еще одного участника, компании ЛОЭК, не соответствует требованиям. В итоге конкурсный отбор признали состоявшимся. Договор подписали с единственным претендентом — АО «Невский экологический оператор» (НЭО). Все шесть членов комиссии проголосовали за этот вариант.

Стоимость контракта на 10 лет составляет 131 млрд рублей. Главным претендентом изначально был НЭО, учрежденный властями Петербурга, Ленобласти, «ВТБ» и «Интер РАО».