18+
  • Город
  • Город
Город

«Подписные издания» расширились и открыли отдел с канцелярией на Литейном проспекте

Книжный магазин «Подписные издания» на Литейном проспекте, 57 расширился. В помещении на первом этаже сломали стену и открыли доступ в отдел с канцелярскими товарами и сувенирами.

Фото: тг-канал Кофе и билеты

Первый этаж стал шире, появились стенды с разной приятными канцелярскими предметами, а мест для тех, кто предпочитает работать с ноутбуком в любимом книжном, стало гораздо больше.

Напомним, осенью 2020 года книжный магазин «Подписные издания», номинант премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года, стал еще больше. Он занял второй этаж в помещении на Литейном проспекте, 57 и тем самым расширился в 4,5 раза.

Фото: тг-канал Кофе и билеты

Следите за нашими новостями в Telegram
Места:
Книжный магазин «Подписные издания»

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: