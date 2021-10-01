«Подписные издания» расширились и открыли отдел с канцелярией на Литейном проспекте

Первый этаж стал шире, появились стенды с разной приятными канцелярскими предметами, а мест для тех, кто предпочитает работать с ноутбуком в любимом книжном, стало гораздо больше.

Напомним, осенью 2020 года книжный магазин «Подписные издания», номинант премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года, стал еще больше. Он занял второй этаж в помещении на Литейном проспекте, 57 и тем самым расширился в 4,5 раза.